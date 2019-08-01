Ремонт поликлиники на улице Ленина обещают закончить

Педиатрическое отделение Детской поликлиники №1 на ул.Ленина, 20, готовят к ремонту и реставрации. Работы планируют начать в начале осени. В здании еще ведется прием пациентов, но начаты работы по демонтажу оборудования.

«К нам обращаются обеспокоенные мамы маленьких пациентов. Переживают, что у них забирают здание их поликлиники, но это не так. После проведения ремонтно-реставрационных работ в здании пациентов вновь начнут принимать на ул.Ленина, 20. Речи о переезде в другое помещение не идет», — сообщила главный врач городской больницы №5 Елена Аверина.

Здание на ул.Ленина, 20, — объект культурного наследия регионального уровня. Ремонт фасада поликлиники начали в 2014 году, но под слоем штукатурки были обнаружены надписи рекламного толка 1920-х годов, и строительные работы прекратили на пять лет.

На сегодняшний день ремонтно-реставрационные работы в медучреждении полностью согласованы, говорится в сообщении пресс-службы городского правительства. Особо уточняется, что при ремонте фасада здания и внутренней лестницы будет восстановлен их исторический облик.

«Вся основная педиатрическая служба сосредоточится на Острякова, 37: педиатры, ЛОР, окулист, невролог и детский хирург, процедурный и прививочный кабинеты. Некоторые специалисты будут принимать на Острякова, 211-А. Все разместятся, и, думаю, будем работать в нормальном режиме», — сообщила заведующая Детской поликлиникой №1 ДМЦ Городской больницы №5 Светлана Коваленко.