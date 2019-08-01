Мост на Пожарова расторговали во второй раз

Информация, что конкурс по определению подрядчика на «Реконструкцию моста через суходол на а/д 67 Н-134 пр.Гагарина» завершен, появилась на сайте госзакупок. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20 декабря 2019 года. Подрядчик, который во второй раз взялся за реконструкцию данного объекта, — воронежское ООО «ИнвестДорсервис». Других претендентов не было.

На сайте госзакупок указана стоимость объекта закупки — 234’476’830 рублей. Она почему-то осталась прежней, несмотря на проведенные подготовительные и археологические работы прошлым подрядчиком.

Напомним, что Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и ООО «Доринвест-Крым» в конце 2018 года разорвали контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции моста. Согласно контракту работы должны были завершиться 21 декабря 2018 года, чему воспрепятствовали «непреодолимые препятствия исполнения контракта».

Мост через Карантинную балку соединяет Ленинский и Гагаринской районы Севастополя. Дорога на этом участке из четырехполосной сужается до двух полос. Утром и вечером на ул.Пожарова и пр.Гагарина возникают пробки. Его реконструкция осуществляется за счет средств Резервного фонда Президента РФ.