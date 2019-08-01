Избирком затягивает принятие решения по Ольге Дроновой

Территориальная избирательная комиссия Гагаринского района в очередной раз заново рассматривает собранные подписные листы соискателя на участие в предстоящих выборах в Законодательное собрание Ольги Дроновой. Невзирая на обещания зарегистрировать 31 июля О.Дронову в качестве кандидата, уверенно озвученное главой севастопольской городской избирательной комиссии Сергеем Даниленко 30 июля, ТИК вернулась к очередному рассмотрению оформления подписных листов, представленных О.Дроновой.

Даже вопреки заявлению самого С.Даниленко о том, что он считает единственно правильным такое решение в ситуации, когда после получения итогового протокола член ТИК от общественной организации «Боевое братство» неожиданно инициировала повторную проверку, обнаружила исправления, что дало повод отказать О.Дроновой в регистрации.

На вопрос, получит ли член ТИК, принявший неправомерное решение о проверке какую-либо оценку со стороны избиркома, С.Даниленко ответил отрицательно.

— Никакого решения член комиссии не принимает, он только высказывает свою точку зрения. Человек может высказать любое мнение, но решение принимает комиссия коллегиально. За высказанное мнение ответственности не следует, — внес ясность С.Даниленко. Он добавил, что у О.Дроновой еще есть время, чтобы все-таки пополнить ряды кандидатов.

Между тем, как известно, согласно регламенту, ТИК будет повторно заседать еще в течение 10 дней, только после этого документы будут переданы в ТИК для последующего рассмотрения и принятия окончательного решения.

Между тем, избирательный процесс набирает оборот. В четверг, 1 августа, состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам на государственных региональных телеканалах.