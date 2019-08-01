Избирком не отслеживает законность размещения предвыборной агитации на рекламных щитах

Кандидаты в депутаты не обязаны отслеживать законность установки билбордов, на которых они размещают свою предвыборную агитацию, считает глава Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

— Они не обязаны отслеживать законность этих конструкций, где это будет висеть и так далее. Эти вопросы не относятся к компетенции ни заказчика, ни избирательной комиссии, — прокомментировал сложившуюся ситуацию С.Даниленко.

Между тем, в преддверии предстоящей избирательной кампании в Законодательное собрание Севастополь оказался наводнен наружной рекламой, размещенной на щитах, срок эксплуатации которых, как следует из маркировки на самих щитах, давно истек.

Напомним, в законе «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя» говорится, что избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений.