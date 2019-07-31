Землю под виноградники уценили

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя на 30% от начальной минимальной цены снизил стоимость 10 земельных участков для виноградарства, предлагаемых инвесторам.

«В связи с тем, что предыдущий аукцион на право заключения договора купли-продажи признан несостоявшимся, нами принято решение снизить минимальную цену на 30% от первоначальной. Это позволит привлечь больше потенциальных инвесторов. Данный аукцион состоится 15 августа, заявки принимаются до 12 августа», — сообщила пресс-служба губернатора и правительства Севастополя.

В декабре 2018 года проект «Терруар Севастополь» был утвержден инвестиционным советом при губернаторе. Первостепенная задача проекта — ввод в оборот 10 тысяч га простаивающих сельхозземель.