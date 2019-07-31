В кинотеатре «Украина» будут показывать только российское кино

Кинолекционный комплекс, в котором приоритетными для показа станут российские фильмы, будет создан в здании бывшего кинотеатра «Украина» в Севастополе, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Мы планируем там [в здании кинотеатра] <…> самый люксовый кинолекционный комплекс в Севастополе, а может и вообще в Крыму. <…> Там буду показывать российское кино в первую очередь», — цитирует ТАСС выступление министра на совещании, посвященном вопросам развития музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

По словам В.Мединского, планируется, что в дневное время в кинотеатре будут проводиться бесплатные сеансы «старого военно-исторического кино», а также лекции музейных работников.

«Вечером он будет работать уже как коммерческий кинотеатр, но тоже [будет демонстрироваться] только хорошее российское кино», — добавил министр.

Здание кинотеатра «Украина» расположено в исторической части Севастополя. Оно построено в 1955 году и является памятником архитектуры. В 2015 году здание было отнесено к объектам культурного наследия федерального значения. В настоящее время в нем размещается Культурно-выставочный центр Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.