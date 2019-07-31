В Ялте за порядком следит туристическая полиция

Центром притяжения туристов традиционно является Южный берег Крыма, поэтому курортные полицейские патрулируют Ялту. Они следят за порядком в местах повышенной концентрации отдыхающих — на набережной и центральных улицах города. Отличить их можно по специальным шевронам — нарукавным знакам.

Как рассказали турпорталу travelcrimea.com в пресс-службе МВД по Республике Крым, главная задача подразделения туристической полиции — сделать пребывание иностранных туристов на полуострове максимально комфортным. Для этого в арсенале курортных полицейских знание языков, а английского — международного языка общения — в совершенстве.

Правоохранители хорошо ориентируются на местности и могут любому подсказать, как добраться к той или иной достопримечательности, найти определенную улицу, сориентироваться в транспортной логистике. Именно с просьбой о помощи сориентироваться и найти культурные объекты чаще всего обращаются иностранные гости к правоохранителям.

Туристы из Китайской Народной Республики обращаются к правоохранителям на русском языке, а из Индии и Турции — на английском, но стараются говорить как можно проще: несложный вопрос — несложный ответ.

При этом в УМВД отметили, что в случае каких-то проблем туристам поможет любой сотрудник правоохранительных органов.

Туристическая полиция работает в Москве с 2014 года, обеспечивая общественный порядок в местах, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных гостей. Опыт столицы взяли за основу при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года, и подразделения туристической полиции были созданы в российских городах, где проходили матчи.