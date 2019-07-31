Школу №14 ремонтируют на московские деньги

Жители близлежащих улиц уже некоторое время наблюдают, что в школе №14 ведутся ремонтные работы — ограждение разобрали, а перед главным фасадом выросли терриконы стройматериалов.

Как рассказала директор учебного учреждения Ирина Улыбышева, в этом году капитальный ремонт ведется на средства, перечисленные в соответствие с межправительственным соглашением из бюджета Москвы бюджету Севастополю.

Из 12 миллионов, которые выделены этой школе, больше пяти — направлены на капитальный ремонт межэтажных перекрытий двухэтажного здания начальной школы, еще шесть миллионов — на капитальный ремонт ограждения.

Как рассказала И.Улыбышева, школа, построенная в 1937 году, была серьезно разрушена во время Великой Отечественной войны, а в 1944-м довольно быстро восстановлена. С тех пор серьезных капитальных ремонтов не проводилось. Со временем многие конструктивные элементы пришли в негодность. Так, междуэтажные перекрытия провисли, частично прогнили и потому нуждались уже не в текущем, а в основательном капитальном ремонте. Притом, что само здание в силу своего возраста довольно ремонтировать. Пришлось полностью разобрать полы на втором этаже и потолок на первом, вручную выбрать строительный мусор, которым было засыпано межбалочное пространство, оценить состояние балок и выбрать способ их укрепления.

По словам директора, работы начались 30 мая и ведутся без перерыва.

— Подрядчик «Кубаньспецстрой» был выбран через электронный аукцион, и мы вполне им довольны. Работы ведутся качественно и хорошими темпами. На сегодня 70% работ уже сделаны, и согласно договору полностью должны быть завершены 15 августа, — продолжает И.Улыбышева.

Правда, на всякий случай, родителей учащихся младшей школы еще весной предупредили о возможном продолжении работ осенью и соответственно временном переводе малышей в основное здание, с организацией учебного процесса в две смены. Родители отнеслись к этой информации с пониманием и поддержали директора.

Что касается капитального ремонта школьного забора, то оно выполняется силами севастопольского подрядчика. С некоторыми заминками, но работы все же сдвинулись.

— Мы решили оставить традиционный вид забора, но сделать его из современных материалов. Ограждение заново оштукатурят, выполнят новые козырьки на каждом опорном столбике, полностью заменят металлическое ограждение, поскольку старое пришло в негодность. Планируется также поменять центральные ворота с калиткой, которая крепилась прямо в стену. Территория наконец-то будет ограждена по периметру, включая улицу Галины Прокопенко, где полноценного забора не было уже давно.

И это только первый этап приведения одной из старейших школ Севастополя в надлежащий, достойный ее истории, вид.

Директор мечтает о ремонте школьного фасада с благоустройством прилегающей территории, о полной замене изношенной столярки на новые пластиковые окна, об обновлении покрытия школьного двора, ремонте спортзала, установке малого спорткомплекса на открытой площадке, обновлении школьного тира, восстановлении футбольного поля и даже, возможно, школьного приусадебного участка.