«Седов», «Паллада» и «Крузенштерн» идут в кругосветку

Маршрут похода учебно-парусных судов «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада», основная часть которого пройдет в Год Антарктиды, частично повторяет плавание экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Экспедиция начнется в ноябре – декабре 2019 года: почти одновременно парусники выйдут из портов Владивостока, Кронштадта и Калининграда. Завершится плавание через год. За это время трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль.

Экипажи барков будут состоять из курсантов образовательных организаций Росрыболовства, на отдельных участках к ним смогут присоединиться учащиеся других морских вузов России.

Кульминацией экспедиции в феврале 2020 года станет встреча трех парусников в южной Атлантике (район островов Южной Георгии). На участке между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР), где маршрут кругосветного плавания максимально близко подойдет к Антарктиде, «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада» осуществят совместное маневрирование под парусами.