Подготовят проект развязки на Максимову дачу

Департамент транспорта Севастополя объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Генерала Острякова (5 км) – подъезд к Максимовой даче».

Как следует из документов госзакупки, в районе 5 км помимо реконструкции развязки «огурец», находящейся на пересечении Камышовского шоссе и ул.Хрусталева, необходимо сделать развязку съезда с пр.Ген.Острякова на Максимову дачу с пешеходным переходом в разных уровнях.

Проектировщики должны провести разработку вариантов инженерных решений развязки с экономическим обоснованием по каждому варианту. При этом особо оговаривается, что на время реконструкции необходимо обеспечить бесперебойное движение по направлению пр.Ген. Острякова – Балаклавское шоссе.

На проектирование предусмотрено 40 млн рублей. Победитель конкурса станет известен к концу августа.