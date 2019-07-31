Отвергнутую избиркомом Ольгу Дронову зарегистрируют

Городская избирательная комиссия Севастополя намерена зарегистрировать 31 июля в качестве кандидата в депутаты в Законодательное собрание по округу №3 Ольгу Дронову. Принятое ранее решение Гагаринской территориальной избирательной комиссии о признании недействительными представленных О.Дроновой подписных листов будет отменено.

К такому решению члены горизбиркома пришли на своем заседании 30 июля.

— По кандидату Дроновой был ряд замечаний, связанных с недействительностью подписей. Комиссия проводила повторную проверку. Однако в соответствии с законодательством повторная проверка подписей невозможна. Она строго ограничена и регламентирована. Оснований для повторной проверки не было. Мы отменяем решение Гагаринской территориальной избирательной комиссии по кандидату Дроновой. Завтра комиссия обязана принять новое решение. На основании наших выводов мы считаем решение может быть одно — зарегистрировать кандидата, — прокомментировал итог заседания председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

По словам О.Дроновой, решение городской избирательной комиссии по отмене решения территориальной избирательной комиссии правомерно.

— У ТИК не было ни одного законного основания отказать мне в регистрации, — заявила после заседания О.Дронова.

По ее словам, на другой день после получения итогового протокола, свидетельствующего об окончании проверки подписных листов, член Гагаринской территориальной комиссии от Севастопольского регионального отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевого братства» Ирина Локшина обнаружила в подписных листах некие исправления. Как выяснилось, у И.Локшиной не было законных оснований к пересмотру подписных листов ни в рамках федерального или регионального законодательства, а также каких-либо методических указаний избиркома.

— Доступ к подписным листам может иметь рабочая группа, а также другой кандидат, зарегистрированный по этому же округу, но только в моем присутствии. То есть имели место вопиющие нарушения со стороны члена ТИК от Севастопольского регионального отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевого братства», — считает О.Дронова.

К сожалению, С.Даниленко не пояснил журналистам, каким образом будут оценены незаконные действия И.Локшиной и понесет ли она какое-либо наказание.

Напомним, что избиркому удалось отсеить от участия в городских выборах пять из семи непарламентских политических партий, 10 из 11 одномандатников от них же, а также 15 из 30 самовыдвиженцев.

О.Дронова оказалась едва ли не единственной, кому посчастливилось в результате заявленных протестов вернуться в политическую обойму. Из остальных «отсеянных» по-прежнему готовы отстаивать свои интересы представители Партии дела, которая уже успела проиграть суд первой инстанции, но полна решимости апеллировать судебное решение.