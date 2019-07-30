Запущен официальный маршрут «Симферополь – граница с Украиной»

От Симферополя до погранично-пропускного пункта в Джанкое запущен официальный маршрут, который идет без остановок между конечными пунктами. Интервал движения автобусов составляет один час, сообщала пресс-служба Министерства транспорта Крыма.

Из Симферополя автобусы отправляются от автостанции «Курортная». Билеты продаются в кассах автовокзала. На рейс от границы с Украиной проездные билеты пока продают водители автобусов. После монтажа остановочного павильона там будут размещены кассы.

Последний рейс от Симферополя выходит в 17.00, от границы с Украиной — в 19.00.

Минтранс Крыма призывает пользоваться официальными перевозчиками. На территории полуострова проводятся рейды по выявлению их нелегальных конкурентов.

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального правительства 30 июля потребовал от Министерства транспорта республики увольнять начальников автостанций, которые не принимают мер по борьбе с нелегальными перевозчиками.