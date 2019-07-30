В начале августа асфальт укладывать не будут

На асфальтобетонном заводе ГБУ «Севастопольский Автодор» планируется провести реконструкцию установки под газовое оборудование. Это позволит снизить себестоимость асфальтобетонной смеси в два раза.

За две первые недели августа демонтируют дизельные горелки, установят газовое оборудование и подключат завод к постоянному газоснабжению. В течение этого времени производство асфальтобетонной смеси будет приостановлено. Поэтому дорожникам придется проводить только подготовительные работы: замену бордюров, фрезерование, ликвидацию просадок, устройство основания, говорится в сообщении пресс-службы Севавтодора.

Завод, производительность которого составляет 80-120 тонн в час асфальтобетонной смеси высокого качества, полностью обеспечивает потребности ГБУ «Севастопольский Автодор» для ремонта и содержания городской дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».