В четырех детских поликлиниках единый колл-центр

Дозвониться в четыре детских медучреждения города можно по новым единым номерам.

Номера колл-центров поменялись у педиатрических отделений Детской поликлиники №1 горбольницы №5, расположенных на ул.Ленина, 20; пр.Генерала Острякова, 37; пл.Ластовая, 8-10; пр.Победы, 47-А.

Новые номера колл-центра: +7(978) 254-78-02 — для звонков с мобильного телефона;

41-71-03 — со стационарного телефона.

Звонок бесплатный.

С понедельника по пятницу колл-центр работает с 8.00 до 19.00, в субботу — с 8.00 до 15.00.

Операторы колл-центра консультируют по расписанию врачей, записывают на прием, принимают вызовы на дом, включая вечерние. При необходимости могут переключить дозвонившегося на регистратуру нужного педиатрического отделения.

Напомним, с 1 июля 2019 года к пятой больнице присоединились детские поликлиники второй и третьей больниц, «Детская поликлиника №2», а также «Детский центр медицинской реабилитации». Все объемы медицинской помощи сохранены, коечный фонд не сокращается, подтвердили в департаменте здравоохранения.