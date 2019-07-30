Ущерб от добычи песка на Бакальской косе составил порядка 16 млн рублей

Порядка 33 га территории исчезающей Бакальской косы в Крыму повреждено из-за добычи песка. Ее кадастровая стоимость — более 16,2 млн рублей, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

24 июля глава Крыма Сергей Аксенов обратился к прокурору с просьбой провести проверку чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка на косе, которая в промышленных масштабах продолжается с 2015 года.

Данные будут направлены в республиканскую прокуратуру, сообщает ТАСС.

С 2000 года Бакальская коса — региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тысячи га — находится на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005-го и 2007 годов часть косы полностью размыло, и в результате образовался остров, который каждый год становится меньше.

Справка

Бакальская коса длиной 12 км находится на северо-западе Крымского полуострова. Она вытянута с юго-востока на северо-запад и глубоко выдается в акваторию Каркинитского залива Черного моря.

У южной оконечности косы расположено село Стерегущее.