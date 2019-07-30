Севприроднадзор не нашел загрязнения моря на Фиоленте

Проверка сообщения на севастопольском форуме о том, что море в районе «Царского пляжа» «покрыто белой, жирной, пеной с дурным запахом», результатов не дала.

Сотрудники Севприроднадзора совместно с Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по Республике Крым и Севастополю провели обследование прибрежной защитной полосы Черного моря и его акватории в районе ТСН СТ «Фиолент» у неорганизованного места массового отдыха граждан «Царский пляж».

По сведениям очевидцев, в субботу, 27 июля, в морской акватории у пляжа наблюдались пятна светлого цвета, характеризующехся наличием пленки на поверхности воды. Пятна в акватории моря распространялись по направлению к берегу, но на следующий день не наблюдались.

По результатам обследования признаки визуального загрязнения акватории не выявлены, потенциальные источники загрязнения моря в границах прибрежной защитной полосы не установлены, говорится на сайте Севприроднадзора.

Экоаналитическая лаборатория ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» произвела отбор проб на содержание загрязняющих веществ в морской воде.

Контроль за ситуацией осуществляет Росприроднадзор.