Работающим пенсионерам пенсии увеличат не больше, чем на 261 рубль

С 1 августа беззаявительный перерасчет страховой пенсии будет проведен для 39 тысяч севастопольских пенсионеров. Корректировка происходит автоматически, поэтому получателям пенсии не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году перечисляли страховые взносы.

В отличие от индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, когда пенсии увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

При этом максимальное увеличение после перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами, что в денежном эквиваленте составляет 261 рубль, сообщила пресс-служба отделения ПФР по Севастополю.