Предупреждают об ухудшении погоды

Штормовое предупреждение объявлено по Крыму на 30-31 июля и 1-2 августа.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до конца суток 30 июля на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

В первые дни августа в связи с влиянием малоподвижного атмосферного фронта, смещающегося с северо-запада, в Крыму пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха существенно не изменится. Ветер западный умеренный, в дневные часы в центральных и восточный районах усилится до 15 м/с.