На «Тавриде» продолжают гибнуть люди

Сотрудники МЧС Республики Крым и спасательного отряда «Крым-Спас» оказали помощь в ликвидации последствий двух ДТП на трассе «Таврида» 29 июля.

В 18.24 оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о ДТП на трассе «Таврида» в районе с.Горностаевка Ленинского района. Водитель автомобиля «KIA» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

В машине с водителем, 1962 года рождения, жителем Ростова находилось два пассажира, в том числе несовершеннолетний ребенок. В результате ДТП никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

В 19.21 в службу спасения поступило сообщение, что на 78 км трассы «Таврида» между поселками Владиславовка и Приморским произошло дорожно-транспортное происшествие. Требуется помощь спасателей. Грузовой автомобиль MAN столкнулся с легковым ВАЗ-2114. Есть пострадавшие и погибший.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» и пожарной охраны оказали помощь в транспортировке пострадавшего, 1996 года рождения, жителя Чеченской Республики, к автомобилю скорой помощи для госпитализации в Феодосийскую городскую больницу. Еще один пассажир легкового автомобиля от госпитализации отказался. Водитель ВАЗ-2114, 1997 года рождения, житель Чеченской Республики, получил травмы несовместимые с жизнью

Сотрудники пожарной части провели боевое развертывание и произвели смыв ГСМ с дорожного полотна. Спасатели деблокировали погибшего, а также выполнили работы по демонтажу металлического отбойника, на котором после ДТП завис грузовой автомобиль.

25 июля авария со смертельным исходом случилась на 69-м км автодороги «Таврида» между селами Батальное и Приморское. В столкновении легковых автомобилей пострадали водитель и пассажир автомобиля Citroen, жители города Волгоград, и также три пассажира автомобиля Lifan — женщина и двое несовершеннолетних, 2003 и 2015 годов рождения, жители города Великий Новгород. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, а водитель автомобиля Lifan, 1970 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью. Спасатели посредством гидравлического инструмента провели деблокацию погибшего.

В курортный сезон трассы полуострова несут серьезную транспортную нагрузку. Спасатели рекомендуют автомобилистам при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.