Лабораторию судебно-медицинской экспертизы построят неизвестно где

Материалами обоснования инвестиций предусмотрено строительство четырехэтажного административно-лабораторного комплекса, локальных очистных сооружений, противопожарных резервуаров и подпорной стенки.

В здании будут устроены административные и служебно-бытовые помещения, кабинеты врачей-судмедэкспертов, отдел экспертизы доказательств, включая судебно-гистологическую, судебно-биологическую, судебно-химическую, медико-криминалистическую и идентификационную, а также молекулярно-генетическую лаборатории. Прилегающая территория будет благоустроена и оборудована автостоянка.

Реализация проекта позволит внедрить новые методы исследований и сократить сроки проведения экспертиз, проводить судебно-медицинские экспертизы и модернизировать патологоанатомическую службу. Планируется, что производительность лаборатории составит 19800 экспертиз в год.

Финансирование строительства предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, сообщила пресс-служба Госэкспертизы.

Здание бюро будет построено в Севастополе в районе Фиолентовского шоссе, указано в задании на проектирование, но почему-то уточняется, что в Нахимовском районе. Даже указан кадастровый номер земельного участка — 91:04:001017:2925 площадью 0,1545 га. По данным публичной кадастровой карты России участок с таким номером и с целевым видом использования — для размещения объектов здравоохранения — действительно находится в Нахимовском районе, но вовсе не на Фиолентовском шоссе, что не возможно представить для знающих географию города, а в районе проспекта Победы, у телевышки, что вполне реально.