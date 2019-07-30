Из-за музыкального фестиваля перекроют движение в Балаклаве

В связи с проведением массового мероприятия «Музыкальный фестиваль «Золотая Балка ZBFEST» вводится запрет дорожного движения всех видов транспорта, кроме общественного, на участке дороги от заправки «ТЭС» в районе ялтинского кольца до ресторана «Шайба» и на участке ул. Крестовского в Балаклаве в районе Шампанерии.

Запрет будет действовать с 11.00 субботы, 3 августа, до 2.00 воскресенья, 4 августа.

Также вводятся временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги Ялта – Севастополь, км 69+500 – км 73+200 с 9.00 3 августа до 2.00 4 августа.

Схема движения регулярных автобусных маршрутов №8, 9, 34 и 94 будет продлена по ул.Крестовского до остановки «Винзавод «Золотая балка» с 14.00 3 августа до 2.00 4 августа с заездом к месту проведения мероприятий.

Троллейбусы №12, 14 и 17 будут работать на линии до 3.00.

Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут.