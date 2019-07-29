У Крыма и Севастополя разное видение причин невыполнения госпрограмм

В Республике Крым низкое освоение средств на нац­проекты объясняют отсутствием их авансирования. А в Севастополе считают, что как раз авансирование, но недобросовестных подрядчиков, приводит к их срыву.

Освоение выделенных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в Крыму осуществляется медленно, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе. Глава правительства призвал местные власти ускориться и работать эффективнее.

«Сразу же хочу обратить внимание на то, в чем, на мой взгляд, основная проблема. Это освоение выделенных средств. Оно осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% — и по Севастополю, и по Республике Крым. Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов. Там, где это можно сделать, нужно обязательно ускориться», — цитирует ТАСС Д.Медведева.

Причину отставания в освоении средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, крымские власти связывают, в частности, с отсутствием возможности авансирования работ.

«В общей сложности по кассовому освоению у нас потрачено 2,5 млрд рублей, что составляет 19% от плана. При этом низкий показатель обусловлен прежде всего тем, что у нас отсутствует авансирование, все работы оплачиваются по факту их завершения», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

А врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев считает, что проблемы именно из-за авансирования заказчиков, которые сплошь оказываются недобросовестными. «На конкурсы выходят недобросовестные подрядчики, получают авансирование, потом «растворяются», — так объяснил он отставание в освоении средств на нацпроекты. Проблему можно решить, по его мнению, назначением федеральным правительством единого подрядчика для объектов свыше 500 млн рублей.

«Я предлагаю проработать на системной основе такую возможность, чтобы решением правительства по социально значимым объектам, строительство которых ведется в рамках нацпроектов и ФЦП в Севастополе и Крыму, для объектов [стоимостью] хотя бы свыше 500 млн рублей, принимать решение по определению единых поставщиков», — предложил М.Развожаев.

Определение единого поставщика, по мнению врио губернатора, позволит более эффективно контролировать работы и добиваться экономии бюджетных средств. «Мы сейчас, чтобы вводить десятки объектов, становимся заложниками бесконечных процедур. В итоге несем финансовые, социальные и временные издержки. Менее 500 млн — могут заходить наши местные подрядчики», — добавил М.Развожаев.