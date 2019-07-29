Срубленные сосны Палласа будут стоить владельцу участка 2,8 тысяч рублей

Специалисты Севприроднадзора рассчитали ущерб за вырубку краснокнижных деревьев на участке в садовой товариществе.

Подтвердилась информация, указанная в заявлении граждан, что на территории СНТ «Лабораторная Балка» осуществлена незаконная рубка деревьев, занесенных в Красные книги Российской Федерации и города Севастополя.

Специалисты Севприроднадзора совместно с представителями ОМВД России по Нахимовскому району установили собственника земельного участка, на котором были вырублены четыре сосны Палласа. Ущерб от его действий составил 2,8 тысяч рублей.

Материалы по незаконной рубке переданы в полицию, сообщается на сайте Севприроднадзора.