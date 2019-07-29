Попытались провести проектно-аналитическую сессию по мысу Хрустальный

В Севастополе 29 июля была сделана попытка провести проектно-аналитическую сессию Минкульта по будущему образовательному кластеру на мысе Хрустальный. На сей раз речь шла не о строительстве объектов, а о наполнении комплекса теми современными специальностями, которые бы хотели развивать жители города.

О целях мероприятия журналистам рассказал заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко. Он напомнил, что речь идет о Черноморском кампусе Российского государственного института сценических искусств, где планируется преподавать современные специальности, востребованные молодежью: звукорежиссура, дополненная виртуальная реальность и др. На сегодня уже юридически зарегистрирована Академия хореографии. Из 200 детей, которые прошли отборы, 20 в ней будут учиться. Поэтому теперь конкурс составляет не менее 10 человек на место, с дальнейшей перспективой еще вырасти.

— Мы ориентированы на лучшие образцы музейного дела. Потребность в кадрах будет, для чего планируется привлекать также местных специалистов, — заявил Н.Овсиенко. Он также еще раз заверил журналистов, что все решения будут обсуждены с местной общественностью и приняты во внимание.

А журналистов больше интересовал вопрос о начавшемся строительстве ООО «Стройгазмонтаж» многоквартирного жилого дома на территории бывшего флотского механического завода. Тут замминистра оказался несгибаем, и побудить его признать, что дом действительно строится без официально утвержденного проекта, не смогла ни информация о имеющемся заключении прокуратуры, ни сообщение о снятом на месте телесюжете.

— Насколько я знаю, строительство еще не ведется, там идет подготовка. Ну, если нужно, я могу туда заехать. По проекту пока еще ничего не утверждено, ведутся проектные работы, но мы внимательно оценим заключение прокуратуры, которая зафиксировала факт строительства, и в короткое время дадим ответ общественности, — постарался нейтрализовать настойчивость журналистов Н.Овсиенко.

По его словам, прохождение экспертизы по разным объектам начнется в конце 2019-го и продлится до 2021 года.

Вопреки мнению севастопольских общественников и журналистов замминистра убежден, что работы на территории застройки ведутся исключительно корректно и максимально сохранно для объектов культурного наследия. Он также предложил обсуждать концепцию будущего Музея обороны, с учетом имеющихся объектов хранения в музейных фондах.

— Окончательное решение не принято, — успокоил представителей СМИ замминистра культуры.

Он также заверил, что парк, который планируется разбить на данной территории, будет чудесным.

— Друзья, знайте! Стройка — на время, а парк — навсегда! Это будет чудо чудное, диво дивное, это будет жемчужина Севастополя, на радость всем! — обратился к севастопольцам культурный чиновник.

Н.Овсиенко также предложил наиболее активным представителям архитектурной общественности войти в наблюдательный совет и наладить взаимодействие с проектировщиками в рабочем порядке.

Комментарий официального лица стал преамбулой к самой проектно-аналитической сессии, которой изначально был придан критический градус. В первую очередь, по вопросу строительства музея, которому, согласно предварительным данным, выделяется всего-то три тысячи квадратных метров, в 10 раз меньше, чет нужно по мнению общественников. При этом активисты настойчиво напирали на тему воспитания патриотизма, ставя ее в прямую зависимость от выделяемой под музей площади.

Собственно, все остальные объекты культурно-образовательного комплекса интересовали общественников в гораздо меньшей степени. Попытки модератора продолжить мероприятие не были особо успешными.

— Почему я должен вас слушать? — попробовал возмутиться он.

— Это неуважение к севастопольцам! За нас уже все порешали! — раздавалось возмущенное в ответ.

В результате возникшей перепалки часть участников сессии покинули зал, за ними последовали обескураженные таким приемом столичные гости. Остальным предложили сделать перерыв и перевести дух.

Сессия продолжилась уже после перерыва — более спокойным участникам обсуждения предложили разбиться на группы и, взяв в руки цветные маркеры, выразить свое видение культурного пространства города на стандартных листах ватмана.

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