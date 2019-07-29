На ваши деньги охотятся нелегальные кредиторы и финансовые пирамиды

Южное ГУ Банка России за первое полугодие 2019 года выявило 224 субъекта с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Подавляющее большинство (196) — нелегальные кредиторы. Это юридические лица, незаконно использующие в своем наименовании сочетания «микрофинансовая организация» и «микрокредитная компания», «анонимные кредиторы», а также организации, которые под видом комиссионных магазинов осуществляют выдачу займов под залог движимого имущества, то есть осуществляют ломбардную деятельность, не имея на это разрешения.

Также в январе – июне текущего года на территории ЮФО и СКФО было выявлено 13 субъектов с признаками финансовой пирамиды. Не осуществляя реальную инвестиционную деятельность, такие субъекты привлекают деньги от населения обещаниями высокой доходности.

Если вы столкнулись с деятельностью организации, имеющей признаки финансовой пирамиды или нелегального кредитора, то направьте информацию о ней в Банк России. Это можно сделать на сайте через раздел «Интернет-приемная» либо через форму анонимного информирования, которая находится в разделе «Контактная информация» на главной странице официального сайта cbr.ru.