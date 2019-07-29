Медведев проведет совещание по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 29 июля, завершая свою рабочую поездку в Севастополь, проведет совещание о ходе реализации национальных проектов на полуострове.

Акцент на совещании предполагается сделать на нацпроектах в сферах здравоохранения, образования и культуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Во время поездки Д.Медведев также проведет встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Реализация нацпроектов в Крыму

Севастополь и Республика Крым участвуют во всех национальных проектах, кроме нацпроекта «Наука». Всего для Севастополя утверждены паспорта 48 региональных проектов, которые будут реализованы в рамках нацпроектов федерального уровня. Общая сумма их финансирования на текущий год — 4 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Общий объем финансирования по нацпроектам в Республике Крым составляет 83 млрд рублей, в том числе 50 млрд рублей — из федерального бюджета. На основе федеральных программ разработаны и реализуются 49 региональных проектов .

В частности, на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в республике в 2019 году из федерального бюджета выделено 1,185 млрд рублей, еще около 190 млн рублей — из регионального бюджета. До конца 2024 года на эти цели в регионе планируется израсходовать 8 млрд рублей.