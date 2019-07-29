Легендарные «Митьки» выставлены в древнем Херсонесе

В малом зале Византийской экспозиции Херсонеса открылась персональная выставка культового питерского художника Дмитрия Шагина «Смотри в небо — увидишь небо; смотри вдаль — увидишь даль». На выставке представлено около 30 работ из собрания автора и частной коллекции создателя галереи «Веллум», куратора выставки Любови Агафоновой.

В экспозиции можно увидеть картины, как уже ставшие классикой, так и совсем свежие, написанные с 2005-го по 2019 год. Работы для экспонирования в Севастополе подобраны очень тщательно, с уважением к городу и его жителям. Среди них есть и знаменитая картина Д.Шагина «Митьки никого не хотят победить», надпись с которой стала своеобразным девизом «Митьков».

На полотнах много афоризмов из русской литературы, а также «перлы» дня сегодняшнего. Псевдопримитивизм, стиль, в котором созданы картины, а также их тематика и волшебные герои в тельняшках и бескозырках — обаятельны и привлекают шутливой и несерьезной подачей.

«Севастополь и Петербург — города-«братушки», близкие по духу и флотскому воинству; с одним морем и ветром свободы. Выставка, которую мы привезли, посвящена Дню Военно-Морского Флота и это очень символично. До того, как привезти ее в Севастополь, выставка успешно экспонировалась в Государственном Эрмитаже», — поделилась Л.Агафонова.

Д.Шагин, в свою очередь, поблагодарил руководство Херсонеса за честь показать свои картины в стенах прославленного музея и пожелал севастопольцам оптимизма и «больше белых полосок на их тельняшках».

На вернисаж собралось много гостей: группа поддержки в полосатых рубашках из Петербурга и Москвы, местные любители современной живописи, туристы и просто фланеры.

«Севастопольская газета» попросила присутствующих поделиться впечатлениями от выставки и поинтересовалась, хорошо ли выставлять «Митьков» в древнем Херсонесе.

Татьяна Сайгушкина, сотрудник Севастопольского художественного музея им.Крошицкого, огорчена тем, что выставка проходит не в их музее. «На самом деле я очень давно, с 90-х годов, люблю этих художников. «Митьки» продолжают самое лучшее, что было в нашей культуре: чувство юмора, широту натуры, глубину цвета. Сразу и не увидишь контекст и детали, посмотрите, какой у них потрясающий синий! Чем еще прекрасны «Митьки»? Литературностью! Тексты в их работах не просто надписи — это пласты смыслов, и этим они интересны. Все они, в основном, профессиональные художники и литераторы, люди образованные, истинные таланты. Конечно, Художественный музей очень бы гордился, если такая выставка состоялась в наших залах. Но Художественный музей находится на реконструкции и в настоящее время закрыт. А Херсонес сумел организовать выставку и предложил свою площадку. Кстати, один из первых выпускников севастопольской художественной школы Владимир Яшке был членом сообщества и выставлялся вместе с «Митьками». Его картины хранятся в собрании государственного Русского музея и в нашем музее тоже. Выставка Д.Шагина в Херсонесе — выглядит очень органично», — считает Т.Сайгушкина.

Севастопольцу Александру Юрковскому «нравятся эти веселые простодушные персонажи, настоящие «народные» герои». «Они создают доброе настроение. У нас в Севастополе «Ракушка» с самодеятельностью — единственный центр массовой культуры. Наконец-то, за многие годы, привезли хорошую выставку, а то варимся в собственном соку», — говорит посетитель выставки.

Ольга Троицкая родилась и большую часть жизни прожила в Севастополе. По ее мнению, Херсонес — это прекрасное место для таких мероприятий. «Обожаю свой город! Но вот уже более 10 лет живу в Петербурге и всегда огорчалась, что наш любимый Севастополь лишен культурных возможностей, которые есть в Петербурге и Москве и доступны там каждому. Очень рада, что в город стали привозить интересных авторов. «Митьки» — это эпоха, пласт в культурной жизни страны. Замечательно, что севастопольцы смогут познакомиться с уникальным, очень питерским художником. Думаю, Херсонес — это прекрасное место для таких мероприятий. Херсонеситы тоже любили шутить, устраивали театральные уличные представления. Им бы понравилось! Впечатления от вернисажа самые теплые», — считает она.

«Так здорово и неожиданно… Я в отпуске, и здесь, в Херсонесе, вдруг увидел картины легендарных «Митьков». Митя Шагин — это же культовый художник, такой же, как Гребенщиков, Цой, Шевчук. Я в восторге!» — говорит турист из Архангельска Сергей Веремеев.

Выставка продлится до 18 августа.

Справка

Дмитрий Владимирович Шагин — петербургский художник, живописец, график, книгоиздатель. Создатель легендарной группы «Митьки», яркий представитель неофициального искусства Ленинграда 1980-х годов и постсоветского времени.