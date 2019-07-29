«Картой гостя» можно оплачивать проезд в общественном транспорте

Объединены пакеты услуг Единая городская карта Севастополя и «Карта гостя Крыма и Севастополя». Туристы могут оплатить картой гостя проезд в городском наземном и морском транспорте Севастополя, сэкономив до 30% стоимости проезда.

Карта позволяет бесплатно посетить 65 достопримечательных мест, включая галереи, музеи, мемориальные комплексы, а также получить дисконт (обычно в 10%) в 200 объектах индустрии гостеприимства (отели, рестораны, аквапарки, дельфинарии, экскурсионные бюро) на территории всего полуострова.

Карта гостя на сутки стоит две тысячи рублей, максимальная — на шесть дней — обойдется туристу в 10,8 тысячи рублей. В 2017 году при запуске проекта шестидневная карта стоила 6,7 тысячи рублей, а цена на суточную не изменилась.