Инфекционную больницу построят на другом месте

В понедельник, 29 июля, премьер приехал и осмотрел действующую инфекционную больницу, сообщает ТАСС.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал главе Кабинета министров, что сейчас строительство новой инфекционной больницы запроектировано на месте старой: предусмотрены снос действующей больницы и временное размещение больных, что создаст неудобства. При этом в настоящее время в Севастополе формируется новый медицинский кластер, где можно построить и новую инфекционную больницу. Старая больница на период строительства будет работать, добавил он.

«Все аргументы, которые вы озвучили, выглядят вполне убедительно, прошу подготовить бумаги и доложить мне. Если физически возможно там (в кластере) разместить, то идея хорошая», — сказал Д.Медведев. В старой же больнице все равно следует сделать ремонт, подчеркнул он.

«Надо хотя бы даже на этот период деньги дополнительные, чтобы «косметику» сделать, чтобы больница еще пару лет могла просуществовать», — добавил Д.Медведев.

Нужно напомнить, что для строительства больничного кластера на Фиолентовском шоссе, включающем онкодиспансер и больницу скорой помощи, нужно срубить почти четыре тысячи краснокнижных сосен, посаженных в районе хутора Пятницкого более полувека назад специально для оздоровления пациентов противотуберкулезного диспансера.