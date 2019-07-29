Гагаринский район хочет иметь свой герб

Совет Гагаринского муниципального округа на внеочередной сессии 25 июля принял решение о создании рабочей группы по разработке герба этого внутригородского муниципального образования.

Возглавил рабочую группу Юрий Иванченко — первый заместитель главы местной администрации. Среди ее членов — геральдисты Валерий Дорожко и Олег Маскевич, чиновники местной администрации и депутаты Гагаринского муниципального округа.

Интересно, что в Севастополе несколько лет идет непримиримая борьба между сторонниками герба города советского времени с Памятником затопленным кораблям и Звездой города-героя и так называемого «царского», или «имперского», герба — конца 19 века с грифоном и двуглавым орлом.