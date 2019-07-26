В спектакле «Грифон» связали эпохи и цивилизации

27 июля портовая часть Херсонеса в очередной раз стала декорацией масштабного сценического действа. На этот раз это широкое эпическое полотно под наз­ва­нием «Грифон», создание которого приурочено к очередной дате крещения Руси.

Премьера прошла в рамках одноименного фестиваля нового проекта Патриаршего совета по культуре и фонда «Моя история».

Как рассказал корреспонденту «Севастопольской газеты» руководитель пресс-службы проекта «Моя история» Александр Тарасов, в основе спектакля — идея путешествия во времени, из глубины веков в современность, через историю Херсонеса.

Спектакль имеет вполне конкретный сюжет, сцементированный непреложными истинами, символом которых является грифон, образ которого устроители решили накрепко связать с Херсонесом.

— Неспроста грифон считался символом Херсонеса и вошел в состав герба Крыма. Херсонеситы, и не только, изначально использовали символику грифона, — попытался объяснить творческую концепцию постановки А.Тарасов.

Масштаб происходящего не может не впечатлять — действие происходит на трех сценах одновременно. Шоу щедро приправлено цифровыми технологиями, позволяющими расширить возможности подачи образов и усилить их художественную выразительность.

Частью режиссерского замысла являются элементы кукольного спектакля и кинетической бутафории, что для Севастополя, пожалуй, действительно в новинку. Полноправные участники зрелища — профессиональные свет и звук, которые позволяют едва ли не почувствовать себя частью происходящего.

Спектакль уникален также своей атмосферностью, которую создают естественные декорации древнего Херсонеса.

Интересно, что одного конкретного автора у проекта нет, но в глобальном смысле им является фонд «Моя история», в сочетании с большим количеством друзей, партнеров и подрядчиков. В их числе московский театр «Трикстер», балет «Черное море», студия-мастерская под руководством Саиды Медведевой, Impact Dance Studio Александра Поданева и др.

Все это объединено под эгидой Патриаршего совета по культуре. Этот же совет второй год весьма активно и во многом спорно для севастопольцев участвует в благоустройстве и музеефикации современного Херсонеса. Речь, в частности, идет о расчистке территории портовой зоны, подготовке площадки, устройстве ночного освещения и деревянных дорожек, которые, как считают организаторы и руководство музея, снижают антропогенную нагрузку на уникальный объект культурного и археологического наследия.

— Этот спектакль можно назвать народным, поскольку в его создании в общей сложности принимают участие не менее тысячи человек, в том числе волонтеры, — продолжил рассказ А.Тарасов. По его заверениям, постановка и предназначена для широкого просмотра. Правда, премьеру 27 июля, позиционируемую отчетным прогоном, можно будет увидеть исключительно по пригласительным билетам, которые получат официальные и почетные гости, а также представители творческой и ветеранской общественности.

Последующие спектакли (после первых трех бесплатных премьер) в августе смогут посмотреть все желающие — когда и как, об этом можно узнать на сайте проекта, там объявлены даты и время спектаклей, а также цена билетов (от 400 рублей), которая, по словам устроителей, не должна смущать тех, кто хочет насладиться творческим креативом в херсонесском обрамлении.

— Цену на билеты можно считать символической, с учетом себестоимости постановки. Это, скорее, подарок севастопольцам, — подытожил А.Тарасов.