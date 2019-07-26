В сквере им.Рыжова установят самолет

На пересечении улиц Гоголя и Кожанова, где сейчас ведутся работы по ремонту и обновлению сквера, установят копию самолета.

Об этом было заявлено на выездной проверке хода выполнения работ чиновниками Ленинского муниципального округа совместно с общественниками.

Артобъект — это копия самолета МИГ-3, на котором летал Герой Советского Союза Евграф Рыжов, имя которого носит сквер. По словам главы Ленинского муниципального образования Антона Тицкого, модель самолета, в качестве артобъекта, заказал подрядчик, и она будет выполнена в масштабе 1 к 10. Таким образом, размах крыльев самолета составит всего-то один метр.