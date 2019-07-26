В День ВМФ катера будут ходить до полуночи

Движение катеров в воскресенье, 28 июля, будет продлено до 24.00.

При этом нужно учитывать, что из-за морского парада с 8.30 до 13.30 и вечером на время салюта, в этот день рейд будет временно перекрыт.

Добраться с Северной стороны в центр города можно будет на автобусах №150 «пл.Захарова – пл. Суворова», 150-А«пл.Суворова – пл.Захарова», №151 «пл.Захарова – пл. Нахимова», №151-А«пл.Нахимова – пл.Захарова», №152 «пл. Захарова – пл. Лазарева», № 152-А«пл.Лазарева – пл. Захарова», №153 «пл.Захарова – пл.Ушакова», №153-А «пл.Ушакова – пл.Захарова».

Городские власти обещают, что по окончанию салюта на остановку «ДОФ» будет подогнано по два троллейбуса четырех маршрутов, для развозки гуляющих на празднике.