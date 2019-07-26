Студентов попросили проектировать недорогие и экономичные катера

Названы победители конкурса студенческих проектов «Я буду строить корабли». Молодые судостроители совместно с опытными коллегами из конструкторского бюро в течение двух недель будут работать в Севастополе над эскизным проектом катера для внутригородских пассажирских перевозок.

Финал второго федерального этапа конкурса, в котором приняли участие 14 команд, состоялся на площадке Севастопольского государственного университета. Организаторы мероприятия — Министерство образования и Объединенная судостроительная корпорация.

Проекты пассажирского (прогулочного) катера на суд жюри представили команды Северного (Арктического) федерального университета (Северодвинск), Калининградского государственного технического университета и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Ранее заявленные в финале хозяева — команда СевГУ — не успела к сроку подготовить проект, а студенты Казанского технического университета не приехали из-за сложностей с финансированием.

Во вступительном слове бывший ректор СевГУ, автор идеи первого Всероссийского федерального проекта по постройке научно-исследовательского судна «Пионер-М», Валерий Кошкин заметил, что цель подобных конкурсов в объединении перспективных молодых специалистов со всей России в единую мощную команду профессионалов. Стоит напомнить, что судно «Пионер-М» уже строится в Санкт-Петербурге.

Особенность нового проекта в том, что заказчиком пассажирского катера выступит правительство Севастополя.

«В городе существует серьезная проблема с морским пассажирским транспортом, и вместе мы сможем ее решить», — заявил заместитель губернатора Севастополя Иван Кусов.

Основными оценочными критериями для определения лучшего проекта и на этот раз стали новизна, технологичность и экологическая безопасность будущего катера.

Все команды выбрали для своих проектов тип корпуса катамаран, предложив использовать на них аккумуляторы, газовые, дизель- и электрогенераторы, солнечные батареи и конвертеры морской воды в электричество. Для корпуса — алюминиево-магниевый сплав или стеклопластик, изготовленный формованием слоев или «выпечкой». Расчетная цена будущих изделий укладывается в пределы от 33 до 165 миллионов рублей.

Студенты, представляя проекты, заметно волновались. Казалось, что работа по проектированию пока дается им легче, чем продвижение результатов. В конце выступления молодые конструкторы ответили на вопросы членов жюри и коллег-соперников по конкурсу. Их спрашивали о КПД солнечных батарей (оказалось, 30%); о необходимости строительства новых причалов. Оказывается, для дозаправки аккумуляторов нужны особые причалы. Объяснили, что заказчик заинтересован в судах недорогих и экономичных в эксплуатации, а цена солнечных батарей по-прежнему высока, а обслуживание затратно. Интересовались, просчитывали ли проектанты ширину судна с учетом курсирования по внутренней акватории Севастопольской бухты. Оказалось, что команда из Калининграда создала плавсредство, ширина которого больше разрешенного морским регистром. Выясняли, сколько рабочих будет вовлечено в строительство катеров и как долго продлится создание первого образца? У соискателей из Петербурга спросили, в чем инновационность их проекта и (немного с сарказмом) правда ли, что суда типа катамаран — нечто новое в судостроении?

По итогам конкурса лучшей была признана презентация студентов из города на Неве, которая наиболее соответствовала техническому заданию и потребностям «заказчика».

Второе место разделили команды молодых инженеров-судостроителей из Северо­двинска и Калининграда.

В ближайшее время из групп финалистов будет сформирована объединенная межвузовская студенческая проектная команда. Молодые проектировщики совместно с опытными коллегами из конструкторского бюро «Коралл» в течение 10 дней продолжат работать в Севастополе над эскизным проектом катера для внутригородских пассажирских перевозок.

Справка

Для пассажирских перевозок в Севастополе используются морские суда прибрежного плавания проекта 1438, тип «Молодежный». Серия строилась с 1979-го по 1984 год на Ильичевском судоремонтном заводе. Всего было построено 26 катеров, из них 16 — специально для Севастополя.

Технические данные: длина 28,7 м, ширина 6,35 м, высота борта 2,5 м, осадка 1,62 м, водоизмещение 149,3 т, максимальная скорость 12 узлов, экипаж 3 человека, пассажировместимость 250 человек.