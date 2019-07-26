Панорама и Диорама будут работать дольше

С целью улучшения качества обслуживания посетителей в период туристического сезона до 30 сентября устанавливается следующий режим работы экспозиционных объектов:

— Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10.00 до 19.00, касса до 18.30; суббота и воскресенье — с 10.00 до 20.00, касса до 19.30.

— Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» — ежедневно с 10.00 до 19.00, касса до 18.30.