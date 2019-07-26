Не пугайтесь платежек за газ

В квитанциях за июнь за услуги по газоснабжению севастопольцы, имеющие газовые счетчики, неожиданно для себя обнаружили, что нужно платить еще и за плиту. В скобочках была и непонятная аббревиатура «ПНН». За что начислена дополнительная сумма и почему о новом платеже потребителей не предупредили заранее, «Севастопольская газета» поинтересовалась у старшего мастера абонентского отдела ПАО «Севастопольгаз» Ирины Спицыной.

— Что такое ПНН? Почему за него нужно платить дополнительно?

— Это планово-нормативные начисления, которые насчитываются ввиду отсутствия показаний прибора учета потребления газа.

Наше предприятие закупило новый программный комплекс, с 1 мая он находится в стадии внедрения. Отсюда новая форма квитанции, с которой потребители раньше не сталкивались. Хотя, если внимательно изучить расчетки прошлых месяцев, там аналогичная строка тоже есть, просто называлась она иначе — «Расчетное начисление с последнего момента фиксирования показаний счетчика».

Напомню, что ежемесячно передавать показания квартирных приборов учета — обязанность потребителя, которая закреплена законом и прописана в типовом договоре между ресурсоснабжающей организацией и абонентом. Закон и нас обязывает в случае отсутствия своевременных показаний начислять ПНН. Если потребитель не передал своевременно показания счетчика, ему начисляется ПНН из расчета среднегодовой суммы платежа, зафиксированной в его случае за прошлый год. Для каждого абонента это будет индивидуальный расчет, а потому начисления будут разными.

К слову, расчет несложен — показание за аналогичный период предыдущего года делится на 365 дней и умножается на количество дней месяца.

— С какого и до какого числа нужно передавать показания?

— С 25-го числа каждого месяца. Мы можем принять их и 31-го числа, но в рабочий день, а можем только 29-го, если, например, 30-е попадает на субботу. То есть показания можно передавать даже в самый последний рабочий день месяца: со стационарного телефона на автоответчик, который работает круглосуточно, в личный кабинет (когда этот элемент программного обеспечения будет доработан) и по номеру мобильного телефона, куда можно позвонить или написать смс-сообщение (он работает только в рабочее время).

Еще одна возможность — специальный почтовый ящик, закрепленный на входе в здание ПАО «Севастопольгаз», куда можно попросту опустить записку с указанием номера лицевого счета и текущими показаниями счетчика.

Кстати, с личного кабинета данные снимаются до самого последнего момента.

Особенно это важно для льготников, поскольку льготы начисляются на фактически потребленный газ.

— Что же будет, если показания не передавать длительное время?

— Законом установлено, что в случае отсутствия показаний более трех месяцев мы обязаны перевести потребителя на расчет по среднемесячным показателям, а затем, если показания так и не поступят, на нормативные показатели потребления.

— Что нужно будет сделать, чтобы вернуться к оплате по счетчику?

— Обратиться в абонентский отдел ПАО «Севастопольгаз». Но надо понимать, что это увеличивает нагрузку на нас и добавляет хлопот абоненту. У аккуратных плательщиков, которые из месяца в месяц будут передавать показания в срок, строка ПНН исчезнет из платежки.

По словам И.Спицыной, со временем новая компьютерная программа будет адаптирована и приближена к потребителям, а саму форму платежки доработают.