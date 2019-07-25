РФ не признает законность арбитражей по искам, связанным с присоединением Крыма

Россия не признает законность всех решений арбитражей по искам к России, связанным с присоединением Крыма, из-за отсутствия у этих трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких споров.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску украинского Ощадбанка в РФ.

«Российская Федерация не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких исков», — заявили в Минюсте.

Все вынесенные решения оспариваются Российской Федерацией в уполномоченных государственных судах, отметили в Минюсте.

«Так, арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины» оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается. В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков», — рассказали в министерстве.

«Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины», — добавили в Минюсте России.

Решение суда

23 июля стало известно, что Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу Ощадбанка о признании и выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. Как отмечалось в определении украинского суда, он выдал исполнительный лист о взыскании с РФ в лице Минюста РФ в пользу Ощадбанка возмещения убытков в размере более 1,111 млрд долларов по решению Международного коммерческого арбитража — Арбитражного трибунала от 26 ноября 2018 года в качестве компенсации за потерю инвестиций банка на территории Крыма. Кроме того, суд постановил выдать аналогичные исполнительные листы о взыскании процентов, которые начисляются с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR +2%, а также иных расходов на 3,87 млн долларов. В определении сказано, что оно может быть оспорено в апелляционном порядке в Верховном суде Украины в течение 30 дней, то есть до 17 августа.

Ощадбанк сообщил 26 ноября 2018 года о победе в международном арбитраже против России по иску на 1,3 млрд долларов. При этом сообщалось, что украинская сторона будет «активно добиваться» выполнения данного решения в отношении активов России «в соответствующих юрисдикциях во всем мире».

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.