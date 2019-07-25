Работник железной дороги в рабочее время крал цветной металл

Сотрудники подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Крымского линейного управления МВД России на транспорте выявили и задержали 43-летнего сторожа одного из предприятий Крымской железной дороги.

Мужчина в рабочее время промышлял разборкой списанных трансформаторов. Отделив цветной металл от черного, он на своем автомобиле вывозил разобранные детали и сдавал в частные пункты приема лома.

В момент задержания у злоумышленника находилось приготовленное «к переплавке» свыше двухсот килограмм меди, алюминия и черного металла.

В отношении ранее несудимого симферопольца возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».