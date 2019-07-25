Прокуратура проверяет доступность моря в «Изумруде»

В прокуратуру Балаклавского района поступила информация от уполномоченного по правам человека в городе Севастополе о нарушении права граждан на свободный доступ к морю, а также о несоблюдении требований о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в пансионате «Изумруд».

В ходе совместного выезда на место было установлено, что территория пансионата,в том числе пляж, не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

По результатам выезда принято решение о необходимости проведения проверки выявленных фактов и при наличии оснований — принятия мер прокурорского реагирования, говорится с сообщении пресс-служба прокуратуры Севастополя.