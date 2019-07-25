Правительство Севастополя пошло с Инкерманским винзаводом на мировую

Правительство Севастополя на заседании 25 июля приняло распоряжение по даче согласия на заключение мирового соглашения с ООО «Инкерманский завод марочных вин». Проект документа доложил и.о.директора Департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

По его словам, речь идет об арбитражном процессе, в соответствии с которым ДИЗО были поданы исковые требования к ООО «Инкерманский завод марочных вин» по расторжению договора аренды целостного имущественного комплекса и возврату переданного по договору аренды имущества.

— Суть исковых заявлений мотивирована тем, что исковые требования основываются на ухудшении состояния имущества, переданного в аренду, — прокомментировал Р.Зайнуллин.

По его информации, ответчик берет на себя обязательства по инвестированию не менее 16 миллионов рублей в госимущество для приведения его в нормативное состояние в сроки, определенные и согласованные с правительством. На мировую правительство города идет с учетом того, что завод является участником СЭЗ и крупным налогоплательщиком.

— На предприятии создан штат высококвалифицированных рабочих мест, все вышеуказанные факты подтверждают, что деятельность предприятия способствует улучшению социально-экономической обстановки. Мировое соглашение заключается в целях стабилизации работы предприятия и урегулирования всех спорных вопросов, — заключил докладчик.

Справка

Инкерманский завод марочных вин был основан в 1961 году. В 2011 году завод и бывший совхоз «Качинский» достались в аренду международному винодельческому холдингу Inkerman International со штаб-квартирой в Стокгольме.

В апреле 2019 года в СМИ появилась информация, что винодел Валерий Захарьин приобрел производственные мощности и все 2,79 тысячи га виноградников у группы компаний Inkerman International.