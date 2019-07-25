Отечественная система обработки багажа оказалась эффективной

Первая отечественная система обработки багажа, запущенная весной 2018 года в Международном аэропорту «Симферополь», доказала свою эффективность. Таким оборудованием уже оснастили аэровокзалы Анапы, Надыма и Минеральных Вод. В ближайшее время оно появится в аэропортах Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и ряде других городов.

Система обработки багажа разработана для аэропорта «Симферополь» по индивидуальному проекту с учетом ключевых особенностей аэровокзала и рассчитана на обслуживание более 7 млн пассажиров в год. Она включает в себя 55 стоек регистрации, 5 багажных каруселей для выдачи багажа, оборудование для зоны его комплектации и обработки. Пропускная способность системы — 4800 единиц багажа в час, что позволяет одновременно загружать до 25 рейсов и полностью удовлетворять потребности аэропорта «Симферополь» даже в случае расширения аэровокзального комплекса в будущем. При этом система обеспечивает полный досмотр отправляемого багажа. Все сданные пассажирами вещи проходят трехуровневую систему безопасности, прежде чем попасть на борт самолета, что соответствует международным и российским стандартам и нормам.

За год багажная система показала отличные результаты, бесперебойно работая даже в сезон пиковых нагрузок, сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь».