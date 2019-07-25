Начали ремонтировать кинотеатр «Россия»

Как рассказал директор ГАУК «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега, конкурс на капремонт, на который из городского бюджета предусмотрено 16 миллионов рублей, выиграла фирма из Краснодара. Ремонт закончат к ноябрю.

В «Севастополь кино» обещают, что к скульптурным изображениям на фасаде ремонтники отнесутся максимально бережно, даже несмотря на то, что горельеф не является объектом культурного наследия. Кинотеатр «Россия» с 1985 года украшает горельеф легендарного севастопольского скульптора Вячеслава Яковлева «История флота». Его работа — и стела монумента защитникам Севастополя на пл.Нахимова.

Всего на реконструкцию кинотеатра намечено потратить 100 млн рублей. Вместо одного зала сделают три. Установят звуковое оборудование Atmos, которое не хуже, чем система IMAX в ялтинском кинотеатре «Сатурн», но не подпадает под антикрымские санкции.

Справка

«Россия» — первый широкоформатный кинотеатр в Севастополе с экраном 10х22 м построен в 1975 году и был рассчитан на 600 мест.