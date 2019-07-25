На «Оперу в Херсонесе» потратят еще 115 миллионов рублей

Правительством Севастополя 25 июля принято распоряжение потратить еще 115 миллионов рублей на международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе. Проект распоряжения представил начальник Главного управления культуры Николай Краснолицкий.

— Данным распоряжением устанавливается возможность авансового платежа в размере до 100% за счет средств межбюджетного трансферта Москвы бюджету Севастополя на общую сумму 115 млн рублей, при заключении договора на организацию и проведение мероприятия «Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе», — доложил Н.Краснолицкий.

Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что такие решения необходимо принимать, поскольку «сроки короткие и надо успеть все сделать».

Фестиваль «Опера в Херсонесе» в очередной, уже третий раз, состоится в августе. На сей раз это будет балетный спектакль «Спартак».