Лифт не упал, а просто не затормозил

Из-за происшествия с лифтом в доме на ул.Парковой проверят все лифтовое хозяйство города.

Лифт в новострое на улице Парковая, с которым 23 июля случилась аварийная ситуация с пострадавшими пассажирами, на самом деле не упал, а не затормозил на первом этаже. Такое объяснение врио губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву дал и.о. замгубернатора Владимир Базаров.

— На следующий же день вышла проверка Жилнадзора и Технадзора, которая установила, что не сработал датчик. На самом деле лифт не упал. Двигаясь с третьего этажа на первый, он не остановился, потому что не сработали датчики торможения, и он, соответственно, сел на буферную подушку, — доложил В.Базаров и добавил, что «уже выписано 186 предписаний управляющим компаниям по немедленной проверке всего лифтового оборудования по всему городу».

— То есть сейчас идет проверка всего лифтового хозяйства? — уточнил М.Развожаев.

На вопрос, проверялся ли данный лифт на предмет технического состояния, В.Базаров ответил, что пока результатов проверки Ростехнадзора и Жилнадзора нет.