Корабли Черноморского флота выстроили в парадный строй

В двух парадных линиях на бочках жителям и гостям города-героя Севастополя представлены подводная лодка «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва», а также корабль пограничной службы ФСБ России «Аметист».

Общее руководство постановкой и формированием парадной линии осуществил командующий военно-морским парадом в Севастополе командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог.