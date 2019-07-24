Выкупную стоимость арендованных земельных участков уменьшили

Как уже сообщала «Севастопольская газета», правительство Севастополя 8 июля приняло постановление, регламентирующее новый порядок выкупа земельных участков под находящимися на них объектами недвижимости, без проведения торгов.

Постановлением устанавливается, что собственники индивидуальных жилых домов или садовых домиков теперь могут выкупать земельные участки под ними за 5% от кадастровой стоимости, земельные участки под объектами предпринимательства — за 20% от кадастровой стоимости.

Ранее подобный выкуп был возможен исключительно по рыночной стоимости, для чего сначала проводилась и утверждалась независимая оценка.

Как сообщил журналистам 24 июля директор Департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, раньше в районе Фиолента средняя кадастровая стоимость земельного участка оценивалась в 400 тысяч рублей (рыночная была несколько больше), сейчас эта сумма составит всего лишь 80 тысяч рублей. Подобная же ситуация в Байдарской долине и на Северной стороне.

— Для всех остальных категорий сохранился прежний порядок, только мы изменили полную стоимость не в соответствии с рынком, а в соответствии с кадастровой стоимостью — в прошлом году была проведена кадастровая оценка всех земельных участков, — дополнил Р.Зайнуллин.

По приведенным данным, на сегодня актуальных договоров аренды — около 2700, из них в российское поле переоформлена лишь половина.

Глава департамента также пояснил, что выкуп осуществляется в заявительном порядке.

— Я считаю, что принятые правительством меры по уменьшению выкупной стоимости под объектами недвижимости и объектами ИЖС позволят выйти из тени по так назывемым договорам аренды, заключенным еще в украинский период. Кроме того, это повысит интерес севастопольцев к выкупу земельных участков, улучшит инвестиционный климат в городе, поскольку это хорошая мера поддержки для предпринимателей, — сказал Р.Зайнуллин.