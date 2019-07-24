В столкновении микроавтобуса и «Лексуса» пострадали пассажиры

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП на улице Харьковской.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя, утром 24 июля 57-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, двигаясь по улице Харьковской в направлении ул.Мечникова на перекрестке с ул.Ивана Голубца не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лексус» под управлением 48-летнего водителя.

В результате столкновения различные травмы получили 38-летний пассажир автомобиля и три пассажира микроавтобуса — 2001, 2006 и 2004 годов рождения.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что часть пассажирских сидений в микроавтобусе установлены и закреплены кустарным способом, а водитель автобуса осуществлял коммерческую деятельность с нарушением действующего законодательства.