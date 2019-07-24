Приглашают бесплатно смотреть советское кино

«Севастополькино» приглашает жителей города в киноклуб посмотреть советские фильмы и мультфильмы в кинотеатрах «Москва» и «Победа», в парке им.Ахматовой и в театральном пространстве в Артбухте на месте «Ивушки». Вход свободный.

В кинотеатре «Москва» — начало сеансов в 12.00, в «Победе» — в 14.50. Вход свободный при наличии свободных мест.

29 июля — «Заколдованный мальчик», мультфильм, СССР, 1985г.

30 июля — «Весна на заречной улице», мелодрама, СССР, 1956г.

31 июля — «Белое солнце пустыни», военный, приключения, СССР, 1969г.

Киноконцертная площадка в парке им.Анны Ахматовой» — начало сеансов в 21.00.

25 июля — мультфильм «Волшебный магазин», комедия «Баламут», СССР, 1979 г.

26 июля — мультфильмы «Необыкновенный матч», «Старые знакомые», комедия «За двумя зайцами», СССР 1961 г.

27 июля — мультфильмы «Старая пластинка», «Пес в сапогах», драма «Курьер», СССР, 1986 г.

28 июля — мультфильм «Приключения Мюнхаузена», комедия «Королева бензоколонки», СССР, 1962 г.

30 июля — мультфильмы «Наследство волшебника Бахрама», «Сказка о попе и о работнике его Балде», детектив «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка», СССР, 1980 г.

31 июля — мультфильмы «Золушка», «Лесные путешественники», комедия «Усатый нянь», СССР, 1977 г.

Креативное пространство «Театральная улица» (ул. Сенявина, 3) — начало сеансов в 20.30.

25 июля — мультфильм «Волшебный магазин», комедия «Баламут», СССР, 1979 г.

26 июля — мультфильмы «Необыкновенный матч», «Старые знакомые», комедия «За двумя зайцами», СССР, 1961 г.

27 июля — мультфильмы «Старая пластинка», «Пес в сапогах». драма «Курьер», СССР, 1986 г.

28 июля — мультфильмы «Приключения Мюнхаузена», комедия «Королева бензоколонки» СССР, 1962 г.

29 июля — мультфильмы «Чудесный колокольчик», «Лесная хроника», комедия «Осторожно, бабушка!», СССР, 1961 г.

30 июля — мультфильмы «Наследство волшебника Бахрама», «Сказка о попе и о работнике его Балде». Детектив «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка», СССР, 1980 г.

31 июля — мультфильмы «Золушка», «Лесные путешественники», комедия «Усатый нянь», СССР, 1977 г.