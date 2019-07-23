Заплыл за буйки и лишился ноги

В Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение, что в Алуште в акватории Черного моря у санатория «Киев» катером травмирован 48-летний мужчина. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Было установлено, что на расстоянии 120 метров от берега высокоскоростной двухмоторный катер Redlan под управлением 27-летнего алуштинца совершил наезд на плывущего мужчину. Тот заплыл за буйки, установленные на расстоянии 35 метров от береговой линии. Пострадавший не обозначил себя, как принято в подобных случаях, ярким буйком, и был незаметен для капитана катера, двигавшегося на большой скорости.

В результате происшествия пловец лишился голени левой ноги.

Мужчину извлекли из воды и доставили в ближайшую больницу.

Собранные республиканскими транспортными полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.