В новостройке упал лифт с людьми

В новом многоэтажном доме на улице Парковая в Севастополе сорвалась кабина лифта. Есть пострадавшие.

Следственное управление проводит проверку. Предварительно установлено, что 23 июля примерно в 15 часов в новостройке с высоты третьего этажа упала кабина лифта, в которой находились пожилая женщина и двое мужчин. Женщина получила травму ноги и была госпитализирована, у мужчин — лишь ссадины и ушибы.

Следователи начали проверку. Будет изучена документация по эксплуатации, содержанию и сертификации лифта и лифтовой системы, установлены лица, ответственные за обеспечение этого процесса, назначен ряд необходимых экспертиз, сообщили в Следственном комитете.